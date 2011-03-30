«Київську пектораль» проігнорували міністр культури і голова КМДА

11:05, 30 березня 2011
Культура
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Тривожний і симптоматичний знак

Нинішня театральна церемонія нагородження премією «Київська пектораль» помітно відрізнялася відсутністю відомих політиків і батьків міста, які, як правило, раніше такі акції не пропускали.

Як повідомляє DT.UA посилаючись на джерела у Київській міській державній адміністрації (КМДА), цьогорічне свято театру в Києві спеціально перенесли з 27 на 28-ме березня з огляду на те, що театр імені Франка мав відвідати голова КМДА Олександр Попов. Однак у залі і на сцені, не було ні О.Попова, ні міністра культури і жодного представника адміністрації президента. А грамоти і нагороди доручили вручати черговим «заступникам».

У колі представників Національної спілки театральних діячів подібне ігнорування владою мистецтва театру вважається тривожним і симптоматичним знаком. На думку театральних діячів, пріоритетом нової влади, як і за президента Віктора Ющенка, залишається поп-музика, а не серйозне мистецтво.

Як повідомлялося, урочиста церемонія нагородження премією «Київська пектораль» відбулась у Києві на сцені Національного театру імені Івана Франка 28 березня. Двадцять театральних експертів протягом декількох етапів продивлялися спектаклі, визначаючи кращі. За 2010 рік у цілому в Києві вийшла рекордна кількість прем`єр — близько сотні.

Тріумфатором цьогорічної «Пекторалі» стали франківці. Театр Богдана Ступки здобув відразу чотири нагороди у головних номінаціях.

Головна — за кращий драматичний спектакль — дісталася «Греку Зорбі» у постановці Віталія Малахова.

Дві «Пекторалі» — за найкращі чоловічу та жіночу ролі — отримали Анатолій Хостікоєв та Наталя Сумська (за того ж «Греку Зорбу»).

А найкращим сценографом визнали Сергія Маслобойщикова, який поставив на сцені франківців «Бурю» В.Шекспіра.

Кращим режисером визнано Едуарда Митницького (за свій спектакль «Три сестри» на Малій сцені у Театрі драми і комедії).

У номінації «найкраща вистава малої форми» перемогу здобула постановка Нового театру на Печерську - «Щастя» (режисер Андрій Білоус).

Церемонію «Київської Пекторалі» інкогніто відвідав Богдан Ступка, який до недавнього часу через вимушені обставини перебував «поза» рідним театром. Пряму трансляцію «Пекторалі» він слухав у своєму робочому кабінеті в театрі імені Франка. Б.Ступка зізнався DT.UA, що дуже радіє такому успіху свого театру, і особливо задоволений, що роботи Хостікоєва, Сумської, Малахова та Маслобойщикова не пройшли повз вимогливих театральних експертів, а, навпаки, піднесені як найкращі за підсумками минулого року.

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