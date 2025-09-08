iPhone 17 Pro Max може стати першим iPhone, який подолає позначку ємності акумулятора в 5000 мАг.

У базі даних китайського регулятора з'явилася інформація про ємність акумуляторів iPhone 17, 17 Air, 17 Pro та 17 Pro Max. Очікується, що нові смартфони представлять уже завтра, 9 вересня.

Згідно з витоком, ємність акумулятора відрізнятиметься залежно від наявності лотка для фізичної SIM-карти. У деяких країнах нові iPhone продаватимуться тільки з eSIM.

Ємність акумуляторів iPhone 17:

iPhone 17 – 3692 мАг (немає уточнення, для якої саме версії).

iPhone 17 Air з фізичною SIM – 3036 мАг.

iPhone 17 Air з eSIM – 3149 мАг.

iPhone 17 Pro з фізичною SIM – 3988 мАг.

iPhone 17 Pro з eSIM – 4252 мАг.

iPhone 17 Pro Max з фізичною SIM – 4823 мАг.

iPhone 17 Pro Max з eSIM – 5088 мАг.

Якщо інформація підтвердиться, iPhone 17 Pro Max стане першою моделлю iPhone, яка подолає позначку ємності акумулятора в 5000 мАг. Для порівняння, нинішній iPhone 16 Pro Max постачається з батарейкою на 4676 мАг.

Своєю чергою ємність батареї iPhone 17 Air становитиме 3000 мАг – це найнижчий показник серед усієї лінійки iPhone 17. Apple не розраховує, що користувачі будуть задоволені часом автономної роботи тонкого айфона, тому відродить Smart Battery Case – чохол із додатковою батареєю, який уперше був запропонований для iPhone 12 Mini.

З огляду на те, що Apple тепер зобов'язана розміщувати етикетки енергоефективності на своїх продуктах, офіційну ємність акумулятора може бути опубліковано пізніше цього тижня.

Нагадаємо, що в 2025 році на ринку почали з'являтися телефони з батареями 7000 мАг і навіть 8000 мАг. А Realme і зовсім тизерить смартфон з акумулятором 15 000 мАг.

