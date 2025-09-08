"Тіньовий флот" відіграє ключову роль у забезпеченні постачання російської сирої нафти покупцям.

Так званий "тіньовий флот" нафтових танкерів розширився після введення низки західних санкцій проти Росії через війну проти України. Про це заявив головний економіст великого торгового дому Trafigura Саад Рахім, пише Reuters.

Зазначається, що "тіньовий флот" відіграє ключову роль у забезпеченні постачання російської сирої нафти покупцям, попри санкції, які спрямовані на обмеження доходів Москви.

"Оскільки з'являються нові санкції та обмеження, розмір "тіньового флоту" ще більше зріс", - відмітив Рахім.

За його словами, "тіньовий флот" цього року зростав повільніше, але продовжує розширюватися, оскільки нові судна часто замінюють ті, що перебувають у "чорному" списку.

При цьому експерт зазначив, що мита США досі мали обмежений вплив на світову економіку та попит на паливо. Він зазначив, що виробники встановлюють свої бюджети капітальних витрат на наступні кілька місяців з урахуванням ціни в 60 доларів за барель, що є рівнем беззбитковості.

Щодо пропозиції нафти, то у США скоротилась кількість нафтових вишок, і очікується, що обсяги видобутку зупиняться на поточному рівні.

Санкції проти РФ - останні новини

Євросоюз планує сильніше вдарити по ослабленій військовій економіці Росії. Розробляється новий пакет санкцій, який стане вже 19-м за рахунком від початку повномасштабного вторгнення. Основний акцент зроблять на так званий "тіньовий флот" суден і компанії, які допомагають Росії обходити існуючі правила.

7 вересня стало відомо, що президент США Дональд Трамп готовий перейти до "другого етапу" санкцій проти Росії.

