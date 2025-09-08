Гра займатиме всього 30 ГБ вільного місця в сховищі.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 нарешті обзавелася системними вимогами для ПК, які виявилися справді дивовижними.

Хоча гра працює на Unreal Engine 5, розробники запевнили, що для запуску на мінімалках підійде навіть старе залізо аж до GTX 1060.

Мінімальні вимоги:

ОС: Windows 10 (64-bit)

Процесор: Intel Core i3-8350K або AMD Ryzen 3 3300X

ОЗП: 8 ГБ

Відеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 (6 ГБ) / AMD Radeon RX 480 (8 ГБ) / Intel Arc A580 (8 ГБ, Resizable BAR) / AMD Radeon 780M

Місце на диску: 30 ГБ

Рекомендовані вимоги

ОС: Windows 11

Процесор: Intel Core i5-12600K або AMD Ryzen 5 5600X

ОЗП: 16 ГБ

Відеокарта: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti (8 ГБ) або AMD Radeon RX 6700 XT (12 ГБ)

Місце на диску: 30 ГБ

Цікаво, що для проєкту такого масштабу і на такому рушії гра вимагає всього 30 ГБ на диску, за сучасними мірками це напрочуд мало.

Розробники досі намагаються загладити негатив після історії із заблокованими за DLC кланами Ласомбра і Тореадор, через що видавець оголосив рефанд для всіх гравців, які попередньо замовили сиквел на Playstation.

Реліз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 заплановано на 21 жовтня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що для оригінальної Vampire: The Masquerade - Bloodlines вийшов RTX-ремастер. Це вже друга версія перевидання з променями.

