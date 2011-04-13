У Львові вшанували пам’ять закатованих у нацистському концтаборі

Після 70-річного замовчування відбулося вшанування пам’яті сотень тисяч закатованих у нацистському концтаборі «Шталаг-328» у Львові.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Американського об`єднання комітетів для євреїв колишнього Радянського Союзу.

На території Цитаделі у Львові у 1941-1944 роках діяв один із найбільших у Східній Європі концтабір для військовополонених - «Шталаг-328». За інформацією сайту Міністерства культури України, із понад 284 тис. ув’язнених насильницькою смертю – через розстріли, катування, голодомор, зараження інфекційними хворобами – було знищено більш як 142 тис. військовополонених – українців, росіян, білорусів, євреїв, грузин, вірмен, казахів, поляків, французів, італійців, бельгійців, представників інших національностей.

11 квітня, у Міжнародний день визволення в’язнів фашистських таборів, за невинно замордованими відправили поминальну службу біля нещодавно встановленого на Цитаделі хреста. Жертв вшанували хвилиною мовчання.

До хреста, якого встановлено за рішенням обласної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті жертв воєн та політичних репресій за підтримки Львівської обласної ради, Львівської обласної державної адміністрації, Львівської міської ради, поклали вінки та квіти міністр культури Михайло КУЛИНЯК, заступник Львівського міського голови Василь КОСІВ, Герой України Юрій ШУХЕВИЧ, дослідник Віра ЛЯСКОВСЬКА, директор Представництва Американського об’єднання комітетів для євреїв Мейлах ШЕЙХЕТ, представник Національної Ради офіцерів України, представники Львівської ОДА, депутати Львівської облради, представники дипломатичних установ у Львові, громадських організацій.

У своєму виступі М.КУЛИНЯК запевнив, що докладе усіх зусиль, допомагаючи владі і громаді Львова, щоб звести поруч із хрестом пам’ятний знак жертвам «Шталагу-328».

«Пам`ять невинно убієнних стукає в наші серця. Ми на землі, политій кров’ю. Наша справа, наш святий обов’язок – зробити так, щоб ніхто ніколи не забував про ті звірства, які тут чинилися. Встановлення цього хреста – це, мабуть, лише початок вшанування пам’яті за цими людьми. Я глибоко переконаний, що і Міністерство культури, і міська громада маємо разом докласти зусиль, щоб на цьому місці був створений меморіал за жертвами, що були тут замордовані і розстріляні. Вічна їм пам`ять», – сказав міністр.

У жовтні 2010 року наказом міністра культури і туризму України колишній німецький концтабір військовополонених «Шталаг-328» на Цитаделі у Львові був занесений у список об’єктів історико-культурної спадщини України.