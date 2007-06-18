Помер модельєр Джанфранко Ферре
09:07, 18 червня 2007Культура
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Хворів на діабет і переніс два інсульти
|Джанфранко Ферре. Фото з сайту fontanasindaco.com
62-річного Ферре було доставлено в реанімацію клініки San Raffaele у п`ятницю у зв`язку з поганим самопочуттям, за ніч його стан погіршав. У минулому модельєр переніс два інсульти, в нього був також діагностований діабет. Повідомляється, що Ферре не дотримувався порад лікарів і продовжував їсти солодощі.
Джанфранко Ферре народився 15 серпня 1944 року. Він здобув архітектурну освіту, але пізніше захопився індустрією моди. З 1989 по 1997 рік модельєр створював колекції одягу для дому моди Christian Dior, а з 1997 року займався виключно власною лінією одягу та аксесуарів під маркою Gianfranco Ferre.
За матеріалами Lenta.ru
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