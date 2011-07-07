В очікуванні прем’єри нового "Гаррі Поттера" фанати заполонили центр Лондона

У четвер, 7 липня, у Лондоні на Лестер-сквер відбудеться світова прем`єра восьмої і фінальної частини кіноепопеї про юного чарівника Гаррі Поттера.

У зв’язку з цим на на Трафальгарській площі ще з початку тижня розгорнувся цілий наметовий табір, що вмістив найбільш відчайдушних шанувальників, які прагнули будь-що роздобути місця в перших рядах глядачів.

Зламати їх завзятість не змогли ні дощі, ні нічна прохолода, ні палюча спека. Як попередили метеорологи, їм знову слід готуватися до примх погоди - очікується, що в четвер у Лондоні пройдуть дощі.

Відзначамо, два роки тому всім зіркам довелося видавати парасолі, оскільки на місто обрушився справжній ураган.

Планується, що виконавці головних ролей в кіносазі - Деніел Редкліфф (Гаррі Поттер), Емма Ватсон (Герміона Грейнджер) і Руперт Грінт (Рон Візлі) і письменниця Джоан Роулінг незадовго до прем`єри на Лестер-сквер з`являться на Трафальгарській площі, де їх будуть вітати шанувальники.

У середу щасливчикам, з тисячі там присутніх фанатів, організатори видали спеціальні браслети, що дають право брати участь у дійстві. Багато фанатів, які вже підготували барвисті костюми, в очікуванні заповітної події залишилися на площі на ніч.

Відзначимо, покази нового фільму - "Гаррі Поттер і Дари смерті: Частина 2" - почнуться в британських і американських кінотеатрах 15 липня. Ця частина кіносаги стане першою, випущеної в тривимірному форматі. В Україні прем’єрний показ фільму відбудеться 14 липня.

ТСН