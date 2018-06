Девід Боуї очолив список рок-зірок, мемуари яких будуть найпопулярнішими

Книговидавці склали список рок-зірок, чиї мемуари, на їхню думку, будуть найбільш затребуваними у читачів.

На хвилі успіху цілої низки спогадів, що вийшли в останні роки — наприклад, авторства гітариста The Rolling Stones Кита Річардса і гітариста The Who Піта Тауншенда, — у книжковій індустрії звернули увагу на нову золоту жилу і вирішили скласти список музикантів, які ще не уклали контракт на публікацію своєї книги з жодним видавництвом, пишуть znaki.fm.

До п`ятірки найбільш затребуваних потрапили Пол Маккартні, Елтон Джон, Роберт Плант і Брюс Спрігстін, але очолив його Девід Боуї, якого охарактеризували як «великого білого кита музичних мемуарів».

Стейсі Крімер з видавництва Touchstone заявила, з чистою совістю піде на пенсію, «якщо роздобуде Боуї». Насправді, контракт із видавництвом у Д.Боуї вже є, проте книга, яка через деякий час вийде у видавництві Penguin, дуже мало нагадує мемуари у звичному сенсі слова — це буде фотоальбом із зображенням ста речей з особистого архіву музиканта, покликаний дати читачам «зазирнути» у його повсякденне життя. Це видання буде називатися Bowie: Object.

За останні роки у бестселери потрапили не тільки мемуари Річардса і Тауншенда, але також, наприклад, біографії груп Mötley Crüe і Guns N `Roses. У найближчий час, як очікується, вийдуть книги Патті Сміт, Стівена Тайлера з Aerosmith і Шона Райдера з Happy Mondays.

Алан Семсон з видавництва Weidenfeld and Nicolson зазначив, що суть жанру мемуарів музиканта останнім часом сильно змінилася - «те, що раніше було набором анекдотів про те, як я потанцював з Френком Сінатрою ... перетворилося на історії про труднощі і їх подолання».

Бум на жанр настільки великий, що, за твердженням одного з видавців, «схоже, вся Зала слави рок-н-ролу зараз сидить за комп`ютерами». На жаль, лише деякі з книг такої спрямованості перекладаються на російську мову.

Znak1