Шевчук образився на Forbes за 45 місце в російському рейтингу

Лідер гурту ДДТ Юрій Шевчук назвав сильно перебільшеними чутки про його багатство, що принесли йому 45 місце в російському рейтингу знаменитостей за версією журналу Forbes.

За даними Forbes, за період з 1 липня 2010 року по 30 червня 2011 року доходи Шевчука склали $ 1 млн., крім того, при складанні рейтингу враховувалася статистика запитів у пошуковій системі Яндекс і кількість згадувань у ЗМІ.

"Ось і мене, грішного, записали в олігархи. Взагалі, якщо вірити багатьом нашим офіційним ЗМІ, у нас у країні усі живуть чудово і добре, всі багаті, раді і вірять у світле майбутнє. Зі скорботою змушений повідомити, що чутки про моє багатство сильно перебільшені ", - йдеться в листі музиканта, розісланому в ЗМІ.

Як продовжує Шевчук, вже два роки він зі своїми музикантами працює в студії над новим альбомом і концертною програмою.

"Гастролі за цей час були вкрай рідкісні і безпечні для нашого фінансового благополуччя. Але сім`ї музикантів не голодують. Якщо публіка прийде на наші майбутні концерти, то, купивши квитки, вона нам дуже допоможе розрахуватися з боргами, в яких ми, у зв`язку з постановкою нової програми, загрузли по вуха ", - зазначає Шевчук і додає, що ніхто не сумує, тому що головне все одно - творчість.

Він також зауважив, що для нього набагато важливіша цифра запитів в інтернеті, а журнал Forbes, на його погляд, повинен перепросити "за те, що вписав нас у тухлі ряди рознощиків псевдокультури".

Рейтинг, до якого ввійшов Шевчук, очолив співак Стас Михайлов, на другому місці - Марія Шарапова, а на третьому - Алла Пугачова.

Нагадаємо також, що Шевчук потрапив у ще один рейтинг Forbes - список найбільш недооцінених російських знаменитостей.



РИА Новости

