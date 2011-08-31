У Києві на Софійській площі 3 та 4 вересня - вулична вистава театру Бюро Подорожей «Планета Лем»

У Києві на Софійській площі 3 та 4 вересня об 21.00 пройде вулична вистава театру Бюро Подорожей «Планета Лем». Організатори – Польський Інститут у Києві. Подія відбуватиметься у рамках Київського міжнародного театрального фестивалю «Дім Химер».

«Планета Лем» – одна з останніх постановок театру під відкритим небом Бюро Подорожей. На її створення автора надихнула проза Станіслава Лема - "його нетривіальний, комічний та напрочуд точний діагноз сучасного світу, а також Лемові рефлексії щодо взаємозв’язку між технологічним розвитком та зростаючою духовною обмеженістю спадку людства".

Головними героями вистави виступають персонажі новел та коротких оповідань Лема: Ійон Тихий, професор Тарантоґа, громада Лепняків, суперкомп’ютер та роботи.



*** Театр Бюро Подорожей (Biuro Podróży) заснований у 1988 році режисером Павелом Шкотаком. Репертуарний лист театру включає чотирнадцять оригінальних вистав, серед яких вісім - під відкритим небом (зокрема, «Похорон Кармен» - володар Першої відзнаки, Нагороди критиків та Нагороди Гамада в Единбурзі, а також Гран-прі Театрального фестивалю в Афінах; «Макбет» відзначений нагородою Фаджир на Міжнародному театральному фестивалі у Тегерані за кращу режисерську роботу).

Географія виступів театру нараховує 46 країн.