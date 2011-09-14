УКУ презентує книгу про образ Папи Івана Павла ІІ як великого мислителя

15 вересня 2011 року на 18 Форумі Видавців у Львові відбудеться презентація українського видання книги Джорджа Вайґеля «Свідок надії. Життєпис Папи Івана Павла ІІ».

У презентації візьмуть участь о. Борис Ґудзяк, Мирослав Маринович, Олег Турій та о. Теодозій Янків.

Презентація відбудеться в приміщенні конференц-залу Палацу Мистецтв (вул. Коперника 17) о 14:00–14:45 год.

Книга вийшла друком у Видавництві Українського католицького університету. Переклав з англійської Роман Скакун у рамках наукового проекту Інституту Історії Церкви УКУ. Редагування тексту – Любов Миринович.

***На більше тисячі сторінок автор розкриває образ Блаженного Папи Івана Павла ІІ як великого мислителя і духовного провідника, який своєю вірою і своїм життям кардинально змінив хід історії. «Це багата й глибинна книга... Вайґель намагається зрозуміти Папу як людину, збагнути, що за особи й що за ідеї мали на нього вплив, дослідити історичний контекст, у якому він жив, і показати, що приніс його понтифікат Церкві й світові» (Newsday).

У передмові Джордж Вайґель зосерджує увагу на апостольській місії Святішого Отця як ключі до розуміння його життя і діяльності: «Папа Іван-Павло ІІ був видатний свідок християнської віри останньої чверті ХХ й перших років ХХІ століття. На папський престол він прийшов із дивовижним арсеналом особистих талантів. Але не ці таланти пояснюють його як особистість і міру його впливу. Зрозуміти його можна тільки тоді, коли ми пам’ятатимемо, що Кароль Войтила був глибоко – можна сказати, радикально – переконаний апостол Христовий. Саме пристрасність його апостольства зробила його найвпливовішою людиною свого часу. Іскри цієї пастирської ревности посіялися в мільйонах сердець, і ми ще довго будемо пожинати їхні рясні плоди».

«Книжка, – коментує Олег Турій, науковий редактор україномовного видання, – насамперед призначена для усіх тих людей, які цікавляться постаттю блаженного Івана Павла ІІ, але також вона важлива і корисна буде тим, хто загалом цікавиться вченням Католицької Церкви, християнськими підходами до проблем сучасного світу. Дуже важливо, що автор, описуючи постать Івана Павла ІІ, його звершення, шукає джерела цієї постави у особливостях культури та історії Центрально-Східної Європи у середині – другій половині ХХ ст. Дуже важливе значення автор відводить темі протистояння християнської моралі і тоталітарних викликів, християнської духовності і бездуховності маскультури. Отже, саме у цих контекстах постать Папи за життя і тепер, після відходу його у вічність, може бути прикладом не лише для наслідування, але і певним орієнтиром для поведінки кожної людини».

«Нехай же пам’ять про блаженного Івана-Павла ІІ, Папу і сповідника віри, наповнить усіх читачів цієї книжки мужністю і прагненням завжди й у всьому триматися засад моралі. Нехай приклад Івана-Павла ІІ продемонструє нашому скептичному світові, що правда християнської віри дає людині змогу пережити найвеличнішу з пригод: услід за Господом пройти шляхом спасительного діяння Божого в історії» – такими словами завершує Дж. Вайґель «Слово до українського читача».

***Джордж Вайґель (народився в 1951 році в м. Балтімор) – американський богослов, журналіст і католицький громадський діяч. Закінчив Коледж св. Михаїла при Торонтському університеті, викладав у богословській семінарії в Кенморі, працював у Міжнародному науковому центрі Вудро Вільсона в Вашинґтоні. З 1989 по 9996 рік був президентом Центру етики та громадської політики, в якому й досі працює як старший науковий співробітник. Почесний доктор десяти різних університетів, лавреат папського хреста Pro Ecclesia et Pontifice та золотої медалі Gloria Artis польського Міністерства культури.

Дж.Вайґель опублікував два десятки книг, серед яких «Остання революція: опір Церкви і крах комунізму» (1992), «Правда католицизму: десять суперечливих питань» (2001), «Листи до молодих католиків» (2004), «Вибір Божий: папа Венедикт XVI і майбутнє Католицької Церкви» (2005), «Віра, розім – і війна проти джихадизму» (2007), «Проти течії: християнство і проблеми демократії, війни та миру» (2008). Його книга «Свідок надії» про життя, ідеї та діяльність Папи Івана-Павла ІІ стала міжнародним бестселером і була перекладена багатьма мовами; в 2001 році вона лягла в основу однойменного документального фільму, а у 2010 році вийшло друком її продовження.