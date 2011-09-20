Ющенко хоче затягти Мела Гібсона у кіно за книгою Шкляра

Віктор Ющенко планує запросити для екранізації скандального роману «Чорний ворон» голлівудського актора і режисера Мела Гібсона (гонорари Гібсона як актора — 15—25 мільйонів доларів за фільм). Про це розповів автор твору Василь Шкляр на своєму творчому вечорі у Львові, пише "Сьогодні". Правда, в якій якості — режисера або актора — поки невідомо.

За словами Шкляра, цей фільм — завдання номер один для Ющенка, який вже провів переговори з польським режисером Єжи Гофманом. «Ющенко також обіцяв мені, що вийде на Гібсона, а я йому сказав, що це фантастика, — поділився з нами Шкляр. — Проте кіношники говорять мені, що це реально, адже Гібсон знімав фільм «Хоробре серце» про боротьбу шотландців за незалежність». Слід нагадати, що Мел Гібсон був і продюсером, і режисером, і виконавцем головної ролі в «Хороброму серці» (бюджет фільму — 53 мільйони доларів), а роман «Чорний ворон» оповідає про озброєну боротьбу українців проти більшовиків у 20-х роках ХХ століття. В кінці минулого року ініціативна група кінематографістів почала збір пожертвувань на зйомки блокбастера за «Чорним вороном». «Справа просувається», — розповів автор роману.