Вийшло друком українське видання есеїв Чеслава Мілоша

У Києво-Могилянській академії відбулася презентація книжки українських перекладів есеїв видатного польського поета Чеслава Мілоша «Велике князівство літератури». Воно вийшло друком у видавництві «Дух і Літера» за підтримки Польського Інституту на честь «Року Мілоша», який відзначається зараз у Польщі.

Твори, що ввійшли до книжки, відбивають розуміння Мілошем сутності літератури, свободи і поневолення, історії та культури всієї Європи, у тому числі й Східної, взаємин різних ідентичностей, народів і культур.

У презентації взяла участь Оля Гнатюк.

– Цю книжку я би поставила на тій полиці, де стоїть довідково-енциклопедична література. Адже це – справжня енциклопедія літератури, культури ХХ століття і попередніх часів від безсумнівно найкращого польського есеїста. На мою думку, українській літературі ХХ століття бракувало саме есеїстики, тож «Велике князівство літератури» може якоюсь мірою цю прогалину заповнити, – сказала вона.

Одна з перекладачок книжки Олена Коваленко запевнила:

– Мілош пише просто і прив’язано до реальності. А тому має стати цікавим не лише фахівцям.

Інший перекладач, Андрій Павлишин, нагадав, що чимало творів Мілоша в нас усе ще або не перекладено, або перекладено, але не введено в широкий інформаційний обіг. Як важливі вірші, так і наріжний камінь есеїстики – книжку «Поневолений розум».

Гості презентації подивилися короткий фільм «Зустрічі з Чеславом Мілошем», у якому на фоні ліричних відеозамальовок осіннього і зимового Кракова про суто людські враження від Мілоша розповідають польські діячі культури, а сам поет декламує кілька своїх творів. А також отримали в подарунок аудіо-новинку, диск, на якому Сергій Жадан і Тарас Прохасько читають свої переклади віршів Чеслава Мілоша, і додаток до журналу «Український Тиждень» з матеріалами, присвяченими польському поету.