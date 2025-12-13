Спільними зусиллями Україна та США повертають із Білорусі на свободу близько сотні людей, зокрема, п'ятьох українців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram за підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки (ГУР) Кирила Буданова.
Звільнення людей із Білорусі
Зокрема, керівник ГУР доповів про деталі підготовки спеціального заходу для звільнення цивільних, які перебували в Білорусі.
"Завдяки активній ролі Сполучених Штатів і співпраці наших розвідок наразі повертаються на волю близько сотні людей, зокрема п'ятеро українців. Допомагаємо нашим американським партнерам, щоб була відповідна допомога Україні. За потреби залучаються також спеціальні служби наших сусідів у Європі", - наголосив Зеленський.
Водночас президент України доручив ГУР і всім службам, які представлені в Координаційному штабі, максимально активізувати роботу на російському напрямку, щоб до нового року могло відбутися звільнення українських військовополонених.
"Пам'ятаємо про всіх наших людей, які досі в російському полоні. Дякую кожному, хто допомагає повертати українців!", - зазначив Зеленський.
Загалом помилували 123 людини
Як повідомляє в Telegram ресурс "Пул Первого", наближений до пресслужби Олександра Лукашенка, ухвалено рішення про помилування 123 громадян різних країн, засуджених згідно з ним за вчинення "шпигунської, терористичної та екстремістської діяльності".
Лукашенко ухвалив це рішення в рамках досягнутих домовленостей із президентом США Дональдом Трампом, зокрема, у зв'язку зі скасуванням санкцій проти калійної галузі Білорусі.
Також зазначається, що загалом за останній час, з урахуванням рішень, ухвалених Лукашенком наприкінці листопада, загальна кількість помилуваних осіб становить 156 осіб. Серед них громадяни: Великої Британії, США, Литви, України, Латвії, Австралії та Японії.
Як повідомляє німецьке видання BILD, 12 і 13 грудня в Мінську відбувалися переговори Олександра Лукашенка зі спецпредставником США Джоном Коулом. Після них представник Сполучених Штатів повідомив, що Вашингтон знімає санкції з білоруського калію.
Серед тих, хто вийшов на свободу, білоруський правозахисник і лауреат Нобелівської премії миру Алесь Біляцький, а також колишній кандидат у президенти Білорусі Віктор Бабарико і білоруська опозиціонерка Марія Колесникова.
США зняли частину санкцій проти Білорусі - що відомо
Як повідомляв УНІАН, у листопаді Сполучені Штати зняли частину санкцій проти Білорусі в рамках процесу потепління відносин.
У вересні Білорусь звільнила 52 ув'язнених після того, як президент США Дональд Трамп звернувся з відповідним закликом. При цьому, Білорусь отримала обіцянку про скасування санкцій щодо національної авіакомпанії Білорусі "Бєлавіа".