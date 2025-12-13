Повернення людей здійснюється за участю розвідок України та США.

Спільними зусиллями Україна та США повертають із Білорусі на свободу близько сотні людей, зокрема, п'ятьох українців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram за підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки (ГУР) Кирила Буданова.

Звільнення людей із Білорусі

Зокрема, керівник ГУР доповів про деталі підготовки спеціального заходу для звільнення цивільних, які перебували в Білорусі.

"Завдяки активній ролі Сполучених Штатів і співпраці наших розвідок наразі повертаються на волю близько сотні людей, зокрема п'ятеро українців. Допомагаємо нашим американським партнерам, щоб була відповідна допомога Україні. За потреби залучаються також спеціальні служби наших сусідів у Європі", - наголосив Зеленський.

Водночас президент України доручив ГУР і всім службам, які представлені в Координаційному штабі, максимально активізувати роботу на російському напрямку, щоб до нового року могло відбутися звільнення українських військовополонених.

"Пам'ятаємо про всіх наших людей, які досі в російському полоні. Дякую кожному, хто допомагає повертати українців!", - зазначив Зеленський.

Загалом помилували 123 людини

Як повідомляє в Telegram ресурс "Пул Первого", наближений до пресслужби Олександра Лукашенка, ухвалено рішення про помилування 123 громадян різних країн, засуджених згідно з ним за вчинення "шпигунської, терористичної та екстремістської діяльності".

Лукашенко ухвалив це рішення в рамках досягнутих домовленостей із президентом США Дональдом Трампом, зокрема, у зв'язку зі скасуванням санкцій проти калійної галузі Білорусі.

Також зазначається, що загалом за останній час, з урахуванням рішень, ухвалених Лукашенком наприкінці листопада, загальна кількість помилуваних осіб становить 156 осіб. Серед них громадяни: Великої Британії, США, Литви, України, Латвії, Австралії та Японії.

Як повідомляє німецьке видання BILD, 12 і 13 грудня в Мінську відбувалися переговори Олександра Лукашенка зі спецпредставником США Джоном Коулом. Після них представник Сполучених Штатів повідомив, що Вашингтон знімає санкції з білоруського калію.

Серед тих, хто вийшов на свободу, білоруський правозахисник і лауреат Нобелівської премії миру Алесь Біляцький, а також колишній кандидат у президенти Білорусі Віктор Бабарико і білоруська опозиціонерка Марія Колесникова.

США зняли частину санкцій проти Білорусі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Сполучені Штати зняли частину санкцій проти Білорусі в рамках процесу потепління відносин.

У вересні Білорусь звільнила 52 ув'язнених після того, як президент США Дональд Трамп звернувся з відповідним закликом. При цьому, Білорусь отримала обіцянку про скасування санкцій щодо національної авіакомпанії Білорусі "Бєлавіа".

