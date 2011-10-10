Англійський Біг Бен падає набік - учені

Відомий символ столиці Великобританії Лондона - вежа Біг Бен - валиться набік з більшою швидкістю, ніж вважалося до цих пір.

Такого висновку дійшли інженери, які вивчали цю архітектурну споруду, пише Дело із посиланням на Sunday Telegraph.

Так, швидкість падіння вежі, яка була стабільною довгі роки, останнім часом збільшилася. Вчені розповіли, що вершина Біг Бена наразі відійшла від вертикалі приблизно на 0,5 метра.

Згідно з підрахунками інженерів, за такої швидкості Біг Бен досягне рівня нахилу знаменитої Пізанської вежі вже через 4 тис. років.

Українська правда. Життя