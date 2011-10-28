Вперше в Україні - польський гурт Napszyklat

28 жовтня о 20:00 у концерт-холі “Crystal Hall” (Київ, Дніпровський узвіз, 1) зі спільного виступу з дуетом з Чехії DVA, розпочнеться тур експериментального електронно-нойзового польського гурту “NaPszyklat”.

Експериментальний гурт з Познані «Napszyklat» знаходиться у постійному пошуку та розвиває власний стиль. Це альтернативний хіп-хоп, нойз, аналогова електроніка. Гурт вже видав три альбоми, останній з яких – «Kultur Shock» - 2011 року.

«Старий і запилений BMW із саббуфером на неасфальтованій дорозі якогось села, що підзаправився на бензоколонці Вегаса і прямує кудись на схід… Кожен трек – це зіткнення гучного Заходу та невизначеної Центральної та Східної Європи. Це культурний шок. Дзижчання синтезатора, скрип вінілу, польові записи з неіснуючих місць, співи та химерні хіп-хоп-вірші», - ось що пишуть критики про останній альбом гурту «Kultur shock» (2011).

Колектив із Познані вже виступав з гастролями у Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині, Франції та Великобританії, а тепер вперше відвідає Україну. На концертах “NaPszyklat” завжди панує особлива атмосфера, а їхні трансові ритми заворожують, як велике і чітке виробництво, де все і всі – на своїх місцях.

“NaPszyklat” мають спільні композиції з відомим американським репером Dalek`ом, і готуються до спільного турне Францією.

Розклад всеукраїнського туру:

28 жовтня, 20.00 - Київ, концерт-хол "Crystall Hall" (Дніпровський спуск, 1), концерт з чеським гуртом DVA

2 листопада, 19.00 - Донецьк, DETROIT music city (просп. Ілліча, 21-в), концерт з гуртом Бахилы Сахарова,

3 листопада, 19.00 - Кіровоград, паб "Ла Манш" (Кропивницького, 153)

5 листопада, 19.00 - Львів, арт-клуб "Сало" (просп. Свободи 6/8)

6 листопада, 20.00 - Івано-Франківськ, клуб "Мармуляда" (Чорновола, 23)