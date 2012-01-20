Творця австралійського бікіні визнали живою легендою

91-річна мешканка Австралії Пола Стеффорд, яка познайомила своїх співвітчизників з купальником-бікіні, була офіційно визнана живою легендою.

Почесний титул Стеффорд присвоїла рада міста Голд-Кост в рамках підготовки до святкування Дня Австралії (свято відзначають 26 січня), повідомляє ABC News.

Пола Стеффорд почала захоплюватися виготовленням роздільних купальників у 1930-х роках, ще до того, як знаменитий пляжний наряд отримав свою назву. Перший австралійський бікіні вона зробила у віці десяти років. Згодом виконані нею купальні костюми стали користуватися великою популярністю серед австралійок, і Стеффорд робила по кілька бікіні в день.

Вперше купальник, який отримав назву бікіні, був офіційно представлений публіці в 1946 році. Його продемонструвала танцівниця Мішелін Бернардіні. Свою назву купальний костюм, що складається з двох частин, отримав на честь атола Бікіні, на якому в 1946 році проводилися випробування ядерної бомби. Назва купальника повинна була викликати у людей асоціації з вибухом.

У даний час існують різні види купальника-бікіні, що відрізняються формами і розмірами верхньої та нижньої частин.

Нагадаємо, що в жовтні 2011 року австралійські дівчата потрапили до Книги рекордів Гіннесса, влаштувавши наймасштабніший парад у купальниках бікіні. У ході взяли участь 357 дівчат у віці від 15 до 65 років.

Lenta.ru

