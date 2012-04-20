Влада обіцяє захистити Андріївський узвіз та інші історичні вулиці

Київська міськдержадміністрація підготувала та подала на розгляд депутатів Київради зміни до Статуту територіальної громади Києва, які дозволять затверджувати Статути вулиць, що мають статус пам’ятки містобудування місцевого значення.

Як повідомляє прес-служба столичної міськдержадміністрації, про це заявив голова КМДа Олександр Попов під час відвідування Андріївського узвозу у четвер та зустрічі з мешканцями історичної вулиці , членами ОСН «Андріївський узвіз» та Гуманітарної ради Києва, митцями, які працюють на узвозі.

За його поясненням, абсолютні гарантії недоторканості автентичних фасадів та історично-сформованого архітектурного ансамблю Андріївського узвозу буде закріплено у власному Статуті цієї вулиці. Такий документ спільно з громадськістю планують створити у КМДА. Аби втілити цю ініціативу у життя потрібне відповідне рішення Київради.

За словами очільника міста, в разі підтримки депутатами пропозиції КМДА, наступним кроком стане розробка та затвердження Статуту Андріївського узвозу. О.Попов наголосив, що проект Статуту буде розроблений за участю Громадської ради, ОСН «Андріївський узвіз», представників громадських організацій, які працюють в сфері захисту культурної та історичної спадщини міста. Проект буде представлений на широке громадське обговорення.

«Я переконаний, що цей документ ми маємо підготувати спільно. У розробці Статуту Андріївського узвозу візьмуть участь люди, які тут живуть чи працюють. Цей документ унеможливить проведення будь-яких будівельних робіт на Андріївському, без погодження з громадою. Так ми зможемо захистити одну з найстаріших вулиць Києва раз і назавжди», – наголосив О. Попов.

Він висловив переконання, що ініціатива КМДА буде підтримана депутатами вже на найближчій сесії Київради.

Водночас, керманич столичної держадміністрації поінформував киян про хід реставрації узвозу. За його словами, на приведення вулиці до ладу спрямовані всі сили реставраційних та ремонтних служб міста. Наразі там активно ведуться роботи із заміни підземних комунікацій та оновлення фасадів. Реставрацію мають завершити до Дня Києва.