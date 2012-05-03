Україною пройде сонячна босанова з легендарним Філо Машадо

З 18 по 20 травня містами України пройде гастрольний тур всесвітньовідомого бразильського джазмена Філо Машадо в супроводі Арк Овруцький Квартет (США-Україна).

Зокрема концерти відбудуться: 18 травня у Кременчуці, де Філо Машадо з Арк Овруцьким Квартетом будуть хедлайнерами ІІ Міжнародного джазового фестивалю «Енерджі-2012» (Міський палац культури). 19 травня – Одеса, Клуб-ресторан «Бернардацці», 20 травня - Київ, (Консерваторія).

Філо Машадо – вокал, гітара; Арк Овруцький – контрабас, бас-гітара; Джорже Контіненчіно – саксофон; Адріано Сантос – барабани, перкусія.

***Легендарний Філо Машадо знаменитий у Бразилії та по всьому світу як співак, гітарист, перкусіоніст, композитор, аранжирувальник і популяризатор босанови. Йому притаманні поєднання віртуозності та душевності. Протягом своєї 40-річної кар’єри він провів сотні концертів у різних країнах світу, постійний гість багатьох шоу та телепрограм, брав участь у студійних записах по всьому світу. Він співпрацював з багатьма яркими музикантами, такими як оркестри Поля Моріа і Мішеля Леграна, брав участь у фестивалях разом з Роєм Чарльзом і Дайаною Росс, виступав разом з Ніною Сімон і з усіма найкращими бразильськими артистами, також з Джоном Хендріксом, Джейн Дюбок, Лені Андраде, Тіто Маді, Раулем де Саузой і багатьма іншими світовими зірками. У 2000 році з альбомом "Cantando Um Samba" Філо Машадо номінувався на Гремі в категорії латиноамериканського джазу. В 2001 вперше виступав в Карнегі-Холі у програмі «40 років босанови» разом з великим Гала Костою та іншими бразильськими зірками. У 2005-му разом із співачкою Чібеле Кодонхо записав альбом "Tom Brasileiro" — своєрідний трибьют класику босанови Антоніо Карлосу Жобіму, чиї твори будуть в основному складати програму концертів в Україні. У свої 60 років Філо Машадо фонтанує невичерпною енергією

Арк Овруцкий – контрабасист, композитор и бенд-лідер, лауреат джазових фестивалів і автор багатьох міжнародних джазових проектів. Вважається одним з найкращих джазових басистів пострадянського простру. Арк Овруцький також є продюсером Міжнародного Джазового Абонементу, яким за останні 4 роки спродюсовано більше тридцяти міжнародних проектів за участю світових зірок джазу. «Sounds of Brazil» – новий авторський проект Овруцького, що був записаний в Нью-Йорку в травні 2010 року, і вже рік збирає схвальні відгуки у джазових критиків. У цьому проекті брали участь Хеліо Алвес, Дудука Да Фонсека, Крейг Хенді и Джорже Контіненчіно. Твори з цього альбому також у програмі травневих концертів в Україні.

Джорже Контіненчіно – саксофоніст і флейтист, композитор, аранжувальник. Народився і виріс у Ріо-де-Жанейро, зараз живе в Нью-Йорку. Джорже походить з музикальної родини. Почав працювати як професійний музикант в 15 років, і з того часу записував твори і грав на сцені з багатьма найбільш шанованими музикантами Бразилії, такими як Мілтон Насіменто, Дюваль Феррейра, Маріса Монте, Раміро Мусото, Бебель Жілберто…

Боссанова – одне з фундаментальних напрямків сучасної школи джазу. Це жанр, створений переважно білими музикантами і поетами — послідовниками ідей бітників – на основі афро-бразилійських ритмів і мелодій. Босанова з’явилася в 50-их роках у Ріо-де-Жанейро, коли студенти збиралися на самбо-сейшени.

Португальською слово «bossa-nova» означає «нова фішка/мода/стиль». Спершу босанова була міксом традиційних ритмів бразильської самби та класичного американського джазу, що виконувалася на вечірках і домашніх концертах для освіченої публіки. Потім босанова перестала бути лише «музикою для обраних» і зазвучала в клубах, арт-кафе і просто на вулицях бразильських міст, ставши об’єктом загального визнання. «Батьками» босанови вважаються Жуан Жілберту та Антоніо Карлос Жобім. На початку 1970-их років босанова стала міжнародною визитівкою бразильської музики, і навіть в наші дні, коли художні смаки значно змінилися, не втратила свого значення міжнародної естрадної класики, про що свідчить постійна цікавість до неї у різних країнах світу, зокрема в Україні.