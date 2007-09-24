У передмісті Єрусалиму знайдено каменоломню царя Ірода

Археологи, які працюють у передмісті Єрусалиму на місці майбутнього будівництва, виявили каменоломню, де в кінці I століття до нашої ери, тобто за часів Ірода Великого, видобувався вапняк. Як повідомляє газета The Independent, учені, зокрема, представники управління старовин (Israel Antiquities Authority), вважають, що саме це місце служило джерелом гігантських блоків, використаних при будівництві Другого храму.

У каменоломні виявлені не тільки сліди вироблення каменю, але також монети й кераміка, що дозволяють упевнено датувати знахідки. Крім того, археологи знайшли залізний лом, що залишився з античної епохи, для розколювання каменя: ймовірно, будівельники невдало загнали його в породу й не змогли витягнути назад.

Раніше джерело вапнякових плит для будівельних робіт на Храмовій горі за часів Ірода не було відоме. На думку Стівена Фанна (Stephen Pfann), голави Університету Святої землі, гіпотеза про походження блоків для Другого храму з недавно виявленого кар`єру виглядає переконливою, але буде потрібно додаткові дослідження для зіставлення порід каменя.

Другий храм, одна з головних святинь іудаїзму, був значно розширений та укріплений Іродом Великим в останні десятиліття I століття до нашої ери. У 70 році нашої ери храм був зруйнований римлянами.

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