Картина Клімта викликала реституційну суперечку в США (фото)

Леонард Лаудер (Leonard A. Lauder), співвласник косметичної імперії Estee Lauder і співзасновник потужної нью-йоркської галереї Neue Galerie, одержав повідомлення про те, що картина Густава Клімта "Bluehende Wiese" ("Квітучий луг"), що знаходиться в його колекції, до Другої світової війни належала уродженці Австрії Амалії Редліх (Amalie Redlich), загиблій в Освенціумі.

Онук Редліх Жорж Йоріш (Georges Jorisch) має намір добиватися або повернення картини собі, або одержати від Лаудера грошову компенсацію. Ринкова вартість полотна заздалегідь оцінюється в 10-20 мільйонів доларів.

Газета The New York Times повідомляє, що судовий позов про реституцію ще не подано. Втім, Леонард Лаудер вже розповсюдив заяву, в якій категорично заперечує, що "Квітучий луг" коли-небудь належав Амалії Редліх.

Точне місцезнаходження спірної картини Клімта не розголошується, але, мабуть, вона знаходиться у будинку Леонарда Лаудера.

Запит Йоріша з`явився напередодні публікації найавторитетнішого каталогу-резоне робіт Клімта, створеного Альфредом Вайдінгером (Alfred Weidinger), заступником директора віденської галереї Альбертіна. У каталозі вказано, що "Квітучий луг" до війни належав сім`ї Амалії Редліх і зберігався на їх віллі у віденському передмісті Пуркерсдорф.

Йоріш уточнив, що його двоюрідний прадід Віктор Цукерандль (Viktor Zuckerkandl) сам купив цю картину у Клімта й заповідав її Амалії. Адвокати Леонарда Лаудера мають у своєму розпорядженні інші відомості і стверджують, що жодна з картин Клімта, якими володіє їх клієнт, ніколи не знаходилася у руках Редліх або інших членів її сім`ї.

Леонард Лаудер – рідний брат Рональда Лаудера, який купив у 2006 році одну з найзнаменитіших робіт Клімта, – так звану "Золоту Адель" або "Портрет Адель Блох-Бауер" – за рекордну суму – 135 мільйонів доларів у мешканки США, котра відсудила цю картину в уряду Австрії.

Lenta.ru