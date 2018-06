Понад 70 концертів відбулося на 3 майданчиках «Джаз Коктебель»

Понад 70 концертів відбулося на трьох сценічних майданчиках X Міжнародного фестивалю «Джаз Коктебель», що пройшов 30 серпня - 2 вересня в Коктебелі.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції з приводу офіційного закриття заходу президент «Джаз Коктебель» Ліля Млінарич повідомила, що цього року фестиваль відвідали близько 7 тисяч глядачів.

Фестивальні виступи проходили на трьох сценах: NuJazz Stage - на території пляжу Юнге; на Волошинській сцені - в саду Будинку-музею Волошина (для знавців сучасного джазу та імпровізаційної музики); на Open Stage - денній безкоштовній сцені.

Найбільшу кількість глядачів зібрала білоруська група ”Ляпис Трубецкой”, балканський виконавець джазу Горан Брегович, грузинська співачка Ніно Катамадзе і білоруське кабаре-бенд «Серебряная свадьба».

За словами Л.Млінарич, окрім глядачів із Києва, Дніпропетровська, Донецька, Харкова і Запоріжжя фестиваль відвідала публіка з близького і далекого зарубіжжя – Росії, Білорусі, Польщі, Туреччини, США.

Також президент «Джаз Коктебель» зазначила, що на згадку про ювілейний - десятий фестиваль - організатори подарували місту роботу скульптора Костянтина Скритуцького з керамічної мозаїки - лавку у формі хмари, на якій одночасно можуть розміститися шість чоловік.

На думку куратора Волошинської сцени Олексія Когана, нинішня програма для любителів елітного джазу виявилася найкращою за програми колишніх років.

«Не було жодного концерту, схожого на інші. Віковий ценз глядачів - від 15 до 80 років. Кожен знаходив у програмі щось своє. В майбутньому форми змінюватимуться – ви самі побачите», - зазначив О.Коган.

У прес-службі традиційного партнера фестивалю – ТМ «Коктебель» підкреслили, що програми більшості учасників «Джаз Коктебель» відповідали гаслу «Щастя є».

Як повідомляв УНІАН, згідно з основною програмою фестивалю, на Волошинській сцені, в саду Будинку-музею Максиміліана Волошина виступили: Jim Ridl TRIO (USA), Arne Jansen Trio (DE), Mike Del Ferro (NL), Pulcinella (FR), Arman Jazz Trio (RU), Одісей Богусевич & Winter Sun (RU), Вероніка Кожухарова (RU), Едуард Діля Приступа & Є-BAND (UA) і ін.

На центральному музичному майданчику фестивалю Nu Jazz Stage глядачі побачили програми: The Cinematic Orchestra (UK), Горан Брегович і Wedding and Funeral Band (INT), Ніно Катамадзе & INSIGHT (GE), The Tiger Lillies (UK), «Срібне весілля» (BY), Mama’s Gun (UK), Магнус Лінгрен & Batucada Jazz (SE), Bjorn Berge (NO), ZORGE (RU), Обидві Дві (RU) і ін.

На безплатній денній сцені “нової і молодої музики” Open Stage пройшли щоденні презентації нових проектів відомих музикантів і виступу молодих артистів: Tinavie (RU), Sophie Villy (RU), Лаура і Марті Крісті (UA), Nina Karlson (RU), Денис Аду Квартет (UA), Morfe (BY), TreeOrange (UA) та ін.

Фото надані прес-службою ТМ "Коктебель"