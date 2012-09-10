В Україні зробили рекордну ляльку-мотанку висотою майже 14 м (фото)

У Борщеві Тернопільської області учора, 9 вересня, виготовили ляльку-мотанку «Берегиня» висотою 13,8 метри.

Як передає кореспондент УНІАН, ляльку рекордної висоти виготовили в рамках фестивалю «В Борщівському краї цвітуть вишиванки».

«Окрім найвищої ляльки-мотанки також зафіксовано рекорд виготовлення найбільшої вишиваної жіночої сорочки, розміром 10,8 на 13,4 м, плахти 6 на 7 м та крайки (жіночий пояс в українському народному вбранні – УНІАН) шириною 46 см і довжиною 12,6 м», – сказав начальник обласного управління культури Григорій Шергей.

Він зауважив, що наразі не вдалося побити лише рекорд щодо розміру жіночої хустини, який на сьогодні складає 5 на 5 м.

Після фестивалю диво-ляльку незабаром продемонструють в Тернополі, а згодом – у Києві.

Фото з сайту Тернопольскої ОДА