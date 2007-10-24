Вітчизняні гурти продовжують агітувати на підтримку української мови

Акція "Зроби подарунок Україні! Переходь на українську!" пройшла в Запоріжжі. На вулицях міста волонтери роздали понад десять тисяч психологічних порадників для тих, хто хоче спілкуватись українською, але не наважується.

"Зроби подарунок Україні! Переходь на українську!". У Запоріжжі до цього закликали відомі музичні гурти. Співаки з волонтерами на вулицях козацької столиці роздавали книжки з порадами, як почати говорити рідною мовою і позбутися русизмів. Автори жартівливого довідника запропонували чотири варіанти переходу на українську: максимум, мінімум, чемний та симпатик.

Оксана Левкова, виконувач обов’язків директора Всеукраїнського громадського руху "Не будь байдужим!" каже:

- Як це не парадоксально, ми змушені м’якими методами українізувати молодь. Тому що ні влада нічого не робить, ні маленький українець сам поки що не дуже активно займається цією темою. Мало того, що не читають українською, мало слухають українських пісень, а й соромляться вживати у побуті.

До громадського руху приєдналося більше десятка відомих вітчизняних гуртів. За рік відвідали дев’ять міст. У Запоріжжі українською співали "Мандри", "Моторролла", "Ot Vinta" та "Роллікс". Вхід на концерт вільний. Перед виступом співаки майже годину спілкувалися державною мовою з молоддю.

Сергій Фоменко, соліст групи "Мандри" вважає, що медіапростір в Україні є колонізованим, він є або російський, або західний, або російсько-західний.

- Насправді проблема з українською мовою є тільки у великих містах, - каже Фома, - виїжджаючи трохи за місто, ти розумієш, що це не проблема.

Акція на підтримку мови не є політичною, переконують організатори. У Запоріжжі волонтери роздали по школах понад півтори тисячі українських історичних і художніх книжок. Наступне місто популяризації української – Дніпропетровськ.

"Факти", ICTV