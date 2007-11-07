Мер Нью-Йорка знявся у фільмі ”Секс і місто”

Мер Нью-Йорка Майкл Блумберг знявся у фільмі "Секс і місто" в ролі самого себе. Як заявив його офіційний представник, зйомка епізоду з Блумбергом відбулася у вівторок увечері в парку в центрі Манхеттену.

Картину за мотивами однойменного популярного телесеріалу почали знімати у вересні. Виконавці головних ролей залишилися ті ж самі - це Сара Джесіка Паркер, Кім Кетролл, Крістін Девіс і Синтія Ніксон. Останній, шостий сезон серіалу, в основу якого ліг бестселер Кендіс Бушнелл, був показаний у 2004 році.

Попередник Блумберга на посту нью-йоркського градоначальника Рудольф Джуліані також не упустив можливості з`явитися на телеекрані як актор - він зіграв у серіалі "Закон і порядок". Інший екс-мер, Ед Кох (Ed Koch), зробив цілу кар`єру в цій області, на його рахунку і роль в серії "Сексу у великому місті".

Lenta.ru