Ізраїль та Україна врегулювали скандал навколо фресок Шульца

Україна готова передати настінні малюнки "в довготривалу оренду" єрусалимському музею "Яд-вашем", натомість ізраїльська сторона визнає фрески частиною національно-культурної спадщини України, повідомляє в середу "Німецька хвиля" з посиланням на прес-службу музею "Яд-вашем".

Керівництво єрусалимського музею "Яд-вашем" вперше визнало, що проводить переговори з Україною щодо врегулювання скандалу навколо фресок Бруно Шульца.

На даний час українські та ізраїльські експерти обговорюють аспекти майбутньої угоди у справі фресок Бруно Шульца.

За попередніми домовленостями, Україна готова передати настінні малюнки "в довготривалу оренду" єрусалимському музею. Натомість ізраїльська сторона визнає фрески частиною національно-культурної спадщини України.

Раніше в директораті "Яд-вашем" не визнавали факту проведення будь-яких дискусій з Києвом у справі художнього спадку Шульца.

Культурний аташе посольства України в Ізраїлі Максим Осаволюк у коментарі "Німецькій хвилі" заявив, що дискусії на тему фресок дійсно проходять і що після їх закінчення між сторонами обов`язково буде поміщено міжнародну угоду, яка б чітко зафіксувала права України на спадок дрогобицького художника.

Як повідомлялося, настінні малюнки (фрески) Шульца були виявлені на початку 2001 року в квартирі сім`ї Калюжних в Дрогобичі. У травні частина малюнків була вивезена до Ізраїлю працівниками музею "Яд-вашем", що визнає ізраїльська сторона, заявляючи, що Калюжні подарували ці фрески, підписавши дарчу.

Фрески – останні роботи Шульца. Він розмалював казковими сюжетами стіни дитячої кімнати шефа гестапо Генріха Ландау в Дрогобичі за декілька днів до того, як був застрелений на вулиці міста 19 листопада 1942 року. Всього на стінах цієї кімнати було виявлено чотири роботи Шульца. Після виявлення фресок спільно з польськими фахівцями була проведена експертна оцінка цих творів, складений акт про те, що фрески є пам`ятником національного значення і мають художню цінність.

*** Бруно Шульц, польський письменник єврейського походження, народився 12 липня 1892 року в Дрогобичі. Він вчився живопису у Відні, а як прозаїк дебютував у 1934 році. Одним з найбільш відомих його творів є "Лавка з корицею", а в 1938 році Шульц одержав "Золотий лавр" польської Академії літератури за повість "Санаторій під клепсидрою". Працював вчителем малювання і праці в Дрогобицькій гімназії. У 1942-му був убитий під час єврейського погрому.

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