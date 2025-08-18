За даними інсайдерів, Apple готує великі зміни в сімействі iPhone у 2026 році.

Apple відмовиться від базового iPhone у 2026 році – таким інсайдом поділилися в ETNews, посилаючись на розмову з "надійним джерелом". Його роль візьме iPhone 17e, а потім 18е – телефон стане найдешевшою пропозицією в лінійці Apple.

Через те, що Apple в найближчі кілька років запустить одразу дві нові лінійки (iPhone Air і iPhone Fold), виробник хоче спростити вибір для покупців і не штампувати занадто багато схожих пристроїв, як це робить Samsung.

Таким чином, модельний ряд iPhone 2026 року матиме такий вигляд:

iPhone 17e

iPhone 18 Air

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

складаний iPhone

iPhone 18 Pro і 18 Pro Max продовжать виходити в колишньому режимі, тонка модель iPhone Air замінить не надто популярний iPhone Plus, а найдорожчою моделлю стане iPhone із гнучким екраном. Його цінник очікується від 2000 до 2500 доларів.

Раніше надходила інформація, що з 2026 року недорогі iPhone виходитимуть на пів року пізніше, ніж "прошки". Таким чином Apple хоче підстьобнути продажі топових версій iPhone, які приносять Купертинівцям найбільші гроші.

Презентація всіх iPhone 17 очікується на початку вересня. За свіжою інформацією, 9 числа. Разом з айфонами покажуть нові Apple Watch, і, можливо, AirPods Pro 3.

Раніше в мережі з'явилися подробиці про рекордний акумулятор iPhone 17 Pro Max, ціни на Air- і Pro-моделі, а також "болванки" новинок у всіх кольорах.

