Якщо Україна віддасть Донбас, то утримувати лінію фронту або захищати іншу частину країни буде незмірно складніше, якщо РФ нападе знову.

Володимир Путін ясно дав зрозуміти, що хоче отримати всю Донецьку область як плату за мир, однак для України такий варіант "практично немислимий", пише The Telegraph. Видання називає три головні моменти, які пояснюють, чому "Донецька фортеця" така важлива.

Рельєф

Ця територія являє собою височину на великій рівнині, тому має величезне стратегічне і військове значення.

"Сьогодні ці схили і хребти усіяні українськими оборонними лініями, зведеними більш ніж за десятиліття... Іншими словами, це долина, яка охороняє вхід у центральне серце України, захищаючи його. Ба більше, це бастіон, що захищає всю нинішню лінію фронту. Якщо він впаде - або буде переданий - не тільки український степ за ним відкриється, а й російські війська отримають плацдарм для оточення українських сил як до Харкова на півночі, так і до Запоріжжя на півдні", - пише видання.

Якщо Україна буде змушена віддати Донецьку область, то утримувати лінію фронту або навіть узагалі захищати іншу частину країни буде незмірно складніше, якщо Росія вирішить знову напасти і захопити територію, пише The Telegraph.

Інфраструктура

Отримавши контроль над Донецьком у 2014 році, росіяни отримали найбільш зручний і розвинений кластер інфраструктури між російським кордоном і містом Дніпро. Україні залишилися наступні за значимістю міста - Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка і Костянтинівка

Але завдяки наявності великої залізниці та шосе, що з'єднують усі чотири міста з Харковом і Києвом, долина була зручна для логістики, постачання та надання медичної допомоги. І внутрішньої економіки було якраз достатньо, щоб задовольнити інші потреби армії, пише видання.

"Якщо долина впаде, українці втратять не тільки укріплення і вигідний рельєф місцевості, а й міську логістику та інфраструктуру, які дають змогу утримувати армію та оборону... Наступні можливі оборонні міста - Ізюм і Бавинкове в Харківській області, Петропавлівка в Дніпропетровській області - або розташовані за десятки кілометрів, або залишаться уразливими з відкритими флангами, якщо фортеця в долині Торець впаде".

Історія

Інтерес Путіна до цього куточка Донбасу частково політичний: він заявив російській громадськості, що його мета - звільнити всю Донецьку і Луганську області, тому йому необхідно захопити його, щоб здобути перемогу, вірну своєму слову.

Саме тут, по суті, і почалася російсько-українська війна - у квітні 2014 року. Захоплення українськими військами Слов'янська та решти долини Торець у червні того ж року стало першим великим успіхом у цій війні - фактично, першим випадком, коли українські військові довели, що можуть протистояти російським військам і перемогти їх.

Відтоді Слов'янськ став культовим для обох сторін. Для росіян це місце зародження їхнього "заколоту", організованого ФСБ і підконтрольного астронавтам, що послужив приводом для вторгнення. Для українців це епіцентр їхньої боротьби за національне виживання, пише видання.

Війна в Україні

Раніше ЗМІ повідомляли, що на Алясці російський диктатор Володимир Путін зажадав виведення українських військ з усієї території Донбасу.

Водночас FT пише, що мета українського президента Володимира Зеленського на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті - налагодити процес мирного врегулювання, уникнувши вимог щодо виведення військ з Донецька і Луганська. Для цього український президент готовий піти на "прийнятні компроміси" щодо нинішньої лінії фронту.

