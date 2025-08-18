Хоч ситуація з війною зараз повністю залежить від риторики Трампа, Україна та Європа ще мають важелі впливу на нього.

Президент США Дональд Трамп продемонстрував різку зміну курсу у ставленні до війни Росії проти України під час саміту в п’ятницю, що стало яскравою ілюстрацією його політики, яка ґрунтується на особистому інстинкті та тактичних імпульсах. Чи стане це початком миру чи політики заспокоєння – наразі невідомо, пише The Wall Street Journal.

Перед зустріччю Трамп пообіцяв "суворі наслідки" у разі відсутності угоди про припинення вогню. Втім, за підсумками саміту він відмовився від цієї вимоги й зняв з порядку денного питання нових санкцій проти покупців російської нафти. Натомість американський президент заявив, що тепер тягар укладання угоди лежить на Україні.

Європейські лідери повідомили, що Путін під час переговорів вимагав повного контролю над Донецькою областю, що означало б для Києва втрату ключової оборонної лінії на сході. З Білого дому просочилася інформація, що в обмін на ці поступки Путін нібито пообіцяв припинити наступ. Російські коментатори вже назвали підсумки зустрічі перемогою Кремля.

Попри це, європейці вбачають позитив у заяві Трампа про те, що Путін погодився прийняти "гарантії безпеки" для України. Втім, поки немає деталей, чи йтиметься про іноземні війська, військову підтримку чи посилену оборонну співпрацю.

"Щоб гарантії мали реальний стримуючий ефект, вони повинні включати іноземні війська в Україні. Києву потрібна була б здатність нарощувати свою військову та збройову промисловість. США повинні будуть надати розвідувальні дані та повітряні сили для підтримки наземних військ. Незрозуміло, чи погодяться пан Трамп чи пан Путін на щось із цього, і без значної ролі США європейські лідери можуть не захотіти розгортати війська", - пише видання.

Трамп запросив Володимира Зеленського на зустріч у Білому домі в понеділок разом із європейськими лідерами. Вони прагнутимуть спростувати кремлівські наративи та з’ясувати реальні умови гарантій безпеки. Водночас спостерігачі наголошують: саме Трамп тепер визначатиме, чи стане він архітектором реального миру, чи піде на поступки заради декларативного успіху. Видання пише:

"Європейці та Україна не позбавлені важелів впливу. Трамп заплатить величезну політичну ціну, якщо відмовиться від України або спробує нав'язати угоду на умовах пана Путіна. Президент може говорити все, що забажає, що це війна Джо Байдена, а не його. Але подобається вам це чи ні, що станеться далі, залежить від нього. Поразка України стане гучним відлунням і у нього вдома та в усьому світі до кінця його президентства".

Питання, як і раніше, залишається незмінним: якою ціною буде досягнуто миру.

Війна в Україні - яку мирну угоду пропонують Україні

Як повідомляв УНІАН, під час саміту на Алясці російський диктатор Володимир Путін зажадав виведення українських військ з усієї території Донбасу, а також поставив кілька інших вимог, зокрема щодо статусу російської мови в Україні та легалізації анексії Криму.

Сьогодні президент Зеленський полетів у Вашингтон, щоб обговорити зміст переговорів на Алясці з Трампом. Мета українського президента Володимира Зеленського на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті - налагодити процес мирного врегулювання, уникнувши вимог щодо виведення військ з Донецька і Луганська.

Для цього український президент готовий піти на "прийнятні компроміси" щодо нинішньої лінії фронту, пише Financial Times із посиланням на заяви українських чиновників.

