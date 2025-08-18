Зазначається, що нарощування експорту відбулося після встановлення перемир'я в торговельній війні.

Експорт рідкоземельних продуктів із Китаю, включно з магнітами, продовжив зростати в липні, за кілька місяців після того, як Пекін пригрозив глобальним дефіцитом, скоротивши поставки в рамках торгового конфлікту з президентом США Дональдом Трампом.

За даними Bloomberg, обсяг поставок за кордон у червні зріс на 69% до 6422 тонн, що є максимальним показником із січня. У категорії "продукти" зазвичай переважають магніти - крихітні, але найважливіші компоненти виробництва, які стали головним питанням у торговельних переговорах між США і Китаєм.

Поставки скоротилися у квітні та травні після того, як Пекін запровадив жорсткий контроль над експортом рідкоземельних магнітів у відповідь на погрози США запровадити мита. Потім Китай погодився прискорити поставки після того, як сторони уклали торговельне перемир'я.

"Війна" за рідкоземельні метали - останні новини

Раніше деякі ЗМІ вже повідомляли, що Китай призупиняє постачання рідкоземельних металів західним оборонним компаніям. У матеріалі WSJ зазначалося, що дуже багато деталей для зброї містять мінерали, які постачає тільки Китай.

При цьому дедалі більше німецьких виробників скаржаться на дефіцит рідкісноземельних металів і проблеми з поставками.

