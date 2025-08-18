Китай відреагував на саміт Трампа і Путіна та візит Зеленського у Білий дім

Пекін назвав переговори США та Росії "кроком до миру" й закликав усі сторони якнайшвидше досягти угоди.

Китай позитивно оцінив зустріч президента США Дональда Трампа та правителя Росії Володимира Путіна, що відбулася 15 серпня на Алясці. Попри відсутність негайної угоди про припинення вогню чи ширшого врегулювання війни в Україні, Пекін назвав контакти між Вашингтоном і Москвою кроком у напрямку миру, пише Newsweek.

"Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню кризи (так у Китаї називають війну в Україні - УНІАН)", – заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін під час брифінгу.

Вона підкреслила, що Пекін радий бачити, як США та Росія "покращують відносини та сприяють процесу політичного врегулювання української кризи".

У понеділок, 18 серпня, Дональд Трамп має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами у Білому домі. Очікується, що під час переговорів Трамп тиснутиме на Київ щодо угоди з Москвою, яка передбачає передачу Росії додаткових територій.

Коментуючи ці плани, Мао Нін заявила:

"Ми очікуємо, що всі зацікавлені сторони візьмуть участь у процесі мирних переговорів у відповідний час і якомога швидше досягнуть справедливої, довгострокової та обов’язкової мирної угоди, яку можуть прийняти всі сторони".

Китай залишається головним стратегічним партнером Росії.

Саміт на Алясці - чого чекати Україні

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін зажадав виведення українських військ з усієї території Донбасу, а також поставив кілька інших вимог, зокрема щодо статусу російської мови в Україні та легалізації анексії Криму. Трамп нібито погодився з цим.

Сьогодні президент Зеленський полетів у Вашингтон, щоб обговорити зміст переговорів на Алясці з Трампом. За даними західних ЗМІ, український президент готовий піти на "прийнятні компроміси" щодо нинішньої лінії фронту.

