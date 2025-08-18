Івент стартує вже 19 серпня о 21:00.

Напередодні Gamescom 2025 ведучий івенту Джефф Кілі опублікував хвилинний трейлер до церемонії відкриття Opening Night Live.

У ньому засвітилися проєкти, які точно покажуть на заході: Resident Evil Requiem, Call of Duty: Black Ops 7, Ghost of Yotei, Ninja Gaiden 4, Silent Hill f і ще кілька великих релізів.

Крім ігор, на глядачів чекають новини про другий сезон серіалу "Фоллаут", а також живе виконання саундтреку з Clair Obscur: Expedition 33. Традиційно ролик змонтував сам Джефф Кілі.

Відео дня

Церемонія відкриття Gamescom 2025 розпочнеться 19 серпня о 21:00 за Києвом.

Раніше ми розповідали, що виставка Gamescom 2025 стане найбільшою в історії івенту. Цьогоріч до Кельна приїде понад 1500 учасників із 72 країн, це максимальний показник за всю історію заходу, який стартував у 2009 році.

Церемонія відкриття відбудеться в першому залі комплексу, розрахованому на 5 тисяч глядачів і оснащеному новітньою інфраструктурою. Під саму виставку виділять 233 тисячі квадратних метрів, що так само ще один рекорд.

Вас також можуть зацікавити новини: