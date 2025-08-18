Середня вартість отриманої через АС порт кіловат-години становить 15,52 грн.

Якщо заряджати електромобіль виключно на електрозарядних станціях, економія від його експлуатації все ще має місце. Про це повідомляють в Інституті досліджень авторинку.

При середньому споживанні 20 кВт-год на 100 км пробігу, така дистанція в середньому буде коштувати 378 грн. Для порівняння, найбільш економічний не дуже габаритний легковик з ДВЗ, який має газобалонне обладнання, витратить 410 грн.

Бензиновий автомобіль при 10 л/100 км витратить 600 грн на цю ж дистанцію, або навіть більше. Така різниця зумовлена, в тому числі, суттєвим подорожчанням бензину та дизпального до 62 та 59 грн/л відповідно.

Фахівці додають, що при заряджанні машини за побутовим тарифом вдома 100 км пробігу можуть коштувати до 90 гривень. Якщо діє нічний тариф, то сума стане удвічі меншою – 45 грн.

І це якщо брати такі автомобілі як Tesla Model 3. У випадку менших авто, наприклад, Renault ZOE або Nissan Leaf, споживання може бути удвічі меншим.

Зазначимо також, що середня вартість кіловат-години отриманої через АС порт зараз становить 15,52 грн, тоді як через DC порт вона знаходиться на рівні 17,65 грн.

Раніше стало відомо, що станом на минулий місяць в нашій країні нараховувалось 178 тисяч одиниць автотранспорту групи BEV. Це якщо не враховувати промислові електрокари, тролейбуси та рейкові машини.

Який електромобіль обрати – поради фахівців

Нещодавно експерти видання What Car? назвали десять найнадійніших електромобілів з пробігом. Найбільш надійною моделлю було названо MINI Electric (Cooper SE), який випускали з 2020 по 2024 роки. Електромобіль може похвалитися багатим оснащенням, непоганою динамікою і стильним дизайном.

Окрім цього у What Car? визначили десять електрокарів, які мають найбільший запас ходу. До списку потрапили, зокрема, Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz EQS та DS No8.

