Найбільше проваджень щодо боргів по заробітній платі відкрито на Сумщині, у Києві та Дніпропетровщині.

В Україні станом на серпень зафіксовано понад 35 тисяч боргів по заробітній платі працівникам, що на 11% більше, ніж наприкінці 2021 року. Загалом майже дві тисячі компаній заборгували своїм працівникам зарплату, повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що найчастіше боржниками є державні підприємства - 11 562 (33%) проваджень, акціонерні товариства - 10 308 (29%) та товариства з обмеженою відповідальністю - 6 298 (18%).

Загалом частіше зарплату затримують компанії, що займаються виробництвом машин та устатковання - 5 681 провадження або 16% від загальної кількості. На другому місці серед боржників по зарплатні підприємства, що займаються будівництвом - 2 696 або 7,6%. Замикає трійку компанії з виробництва хімічної продукції - 2 670 або 7,5%.

Відео дня

Найбільше заборгували підприємства у прифронтовій Сумській області - 6 305, на другому місці столиця - 3 784, на третьому - Дніпропетровщина з 2 456 провадженнями. У 56% випадків зарплатню боргують чоловікам, ще 44% припадає на жінок.

Зарплата в Україні - останні новини

Розрив у зарплатах між чоловіками та жінками сягає майже 19%, а подекуди ця різниця сягає - 25%. За словами HR-експертки Тетяни Пашкіної, серед причин можуть бути неможливість виконувати більший обсяг роботи через завантаженість хатніми справами, нижча оплата "жіночих" професій та відсутність дієвих програм для подолання гендерної нерівності.

Раніше повідомлялося, що з наступного року в Україні планують провести перерахунок базових зарплат для лікарів. Таким чином сімейні лікарі зможуть розраховувати на підвищення заробітної плати до мінімальної базової ставки у 35 тисяч гривень за наявності 1,8 тис. декларацій.

Вас також можуть зацікавити новини: