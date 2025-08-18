Зараз гра продається зі знижкою в 38%.

Інді-хіт Peak встановив новий рекорд за кількістю одночасних гравців у Steam. 17 серпня онлайн гри перевищив 170 тисяч осіб, що на 56 тисяч більше за попередній рекорд, встановлений на початку липня.

Peak - це кооперативний симулятор скелелаза, де вам і вашим друзям належить підкорювати вершину, щоб вибратися з таємничого острова. Дорогою до кінцевої точки доведеться зустрітися з викликами природи, подолавши чотири небезпечні біоми.

На зростання активності вплинули одразу кілька чинників: велике оновлення, що вийшло 11 серпня, а також і тимчасова знижка в 38%. Розробники додали пустельний біом, а завдяки акції гра зараз доступна за 98 гривень. Знижка на Peak діє до 18 серпня 20:00.

Раніше ми розповідали, що фанати Portal провели флешмоб, під час якого поставили новий рекорд з онлайну гри. Минулий рекорд Portal становив 3.3 тисячі одночасних гравців.

Крім того, нещодавно онлайн Battlefield 6 побив рекорд Call of Duty за кількістю одночасних гравців. У бета-версію Battlefield 6 одночасно грали понад 520 тисяч осіб, що вище за рекорд Call of Duty у 491 тисячу гравців, встановлений у 2022 році....

