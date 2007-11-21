У Києві виступила Цезарія Евора (фото)

У Києві виступила босонога діва або чорна Едіт Піаф. Так називають співачку з Кабо-Верде Цезарію Евору. Тексту її пісень ніхто не розуміє, бо вона співає на острівному діалекті. Однак це не заважає збирати у всьому світі аншлаги. Слухачі йдуть за її ліричними та сумними балладами.

Цезарія Евора з темряви невідомості з’явилася на музичному небосхилі несподівано на початку 90-х і досі залишається однією з найяскравіших зірок світу. Хоча її музика – фактично з краю землі. Батьківщина Цезарії - Кабо-Верде або островів Зеленого мису, що в Атлантиці на захід від Африки.

Евора виконує ліричні та сумні балади-морни. Головне у її піснях – саудаджі – це поняття існує лише в португальській і означає почуття світлого суму за батьківщиною. У них про страждання народу Кабо-Верде, про кохання, про смуток розлучення. Слухачі серцем відчувають Цезарію, хоча слів її пісень ніхто не розуміє, вони нікого не залишають байдужим.

Евора все життя співала у ресторанчиках Кабо-Верде, слава прийшла аж у 46 років. Її пісні у Франції на свій страх і ризик представив продюсер, виходець з Кабо-Верде. Відтоді розійшлося чотири з половиною мільйона її альбомів, а сама Цезарія досі босоніж ходить не лише рідним містом, а й сценою. Винятку не зробила навіть для морозного Сибіру. Не збирається й переїжджати з рідних островів.

Цезарія Евора: "Я не вірю в мрію, я втілюю її в життя. Я люблю повертатись з важких закордонних гастролів у Кабо-Верде, щоб звести будинок для когось – це важлива справа".

У себе на батьківщині Цезарія фінансує соціальні програми для дітей. Не залишило її байдужою і наше горе: хвилиною мовчання співачка попросила київських глядачів вшанувати пам’ять загиблих шахтарів.

"Факти", ICTV , фото УНІАН