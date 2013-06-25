У Празі знайомили публіку з сучасною літературою У-країни

Фото: www.u-e-p.eu

За ініціативи Чеської асоціації україністів у Чеському центрі Прага пройшла червнева подорож «Літературною У-країною».

Імпреза була присвячена перекладам сучасної української літератури чеською мовою впродовж двадцятиріччя після 1989 року, пише Літакцент з посиланням на УЄП.

Українська література доби незалежності була представлена у книжкових і періодичних виданнях науковцями та перекладачами Олексієм Севруком, Катериною Газукіною, Александрою Стелібською, Ритою Кіндлеровою, Луцією Ржегоржіковою, Петрою Ґрицовою, Мирославом Томеком, Шаркою Аліґеровою, Аленою Моравковою і Вєрою Лендєловою.

Окрім вищеназваних безпосередніх учасників імпрези, промовці не забули згадати зусилля на перекладацькій ниві чеських “класичних” українолюбів Томаша Вашута, Вацлава Данєка, Петра Борковця, Юрая Гігача, Ярослава Кабічека тощо.

Утім, богемісти наразі програють змагання на перекладацькому полі сусідам-полоністам. У той час, як за роки незалежності у Польщі з’явилася друком 91 назва книжок українських авторів, Чехія може похвалитися лише 15 окремими назвами, 3 антологіями, 1 книжкою українських казок і 1 збірником українських пісень.

Причини зрозумілі: Чехія не має достатньої кількості перекладачів, хоча й представлена поки трьома течіями: празькою, брненською та остравською. До того ж вибір українських письменників відбувається спонтанно, несистемно, здебільшого із прозахідним нахилом, на користь не оригінальних нових імен, а вже «розкручених» авторів. Є надія, що конкурс молодих богемістів, що вже втретє проходить в Україні та Чехії з легкої руки Рити Кіндлерової, і стане тією можливістю, яка здатна переламати ситуацію на краще.