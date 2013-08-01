Активісти руху «Школа безпеки» перемогли на Міжнародному зльоті пожежників

Мультики «Фокстроту» побували в Мінську, а партнери бізнесу по соціальному проекту «Школа безпеки» – активісти всеукраїнського дитячого руху «Школа безпеки» посіли 1 місце на 11 Міжнародному зльоті юних рятувальників-пожежників, залишивши позаду команди з 13 країн Європи та світу.

Останні вихідні липня столиця Республіки Білорусь прожила у святковому настрої. Мінчани і гості столиці стали учасниками урочистостей, присвячених 160-річчю пожежної служби Білорусі. Урочистий Парад рятувальників, хода оркестрів служби порятунку, добровольців, привітання від заступника прем'єр-міністра Білорусі Анатолія Калініна та міністра з надзвичайних ситуацій Володимира Ващенко, концерт у парку Горького – все це свідчило про те, який високий статус має пожежна служба в суспільстві.

В урочистостях у Мінську взяли участь українці – старшокласники київського ліцею №208, активісти Всеукраїнського дитячого руху «Школа безпеки». Хлопці стали переможцями 11-го міжнародного зльоту юних рятувальників-пожежників, приуроченого до славної дати білоруських пожежників.

– Наша команда – «Неопалима купина» – формувалася ще з 2009 року, це колектив, який має досвід, і навіть наш тренер Анна Зоріна – колишня учасниця команди, – розповідає Олександр Скрипник, керівник команди. – Ми прагнули до перемоги завжди, а наздогнали її в Мінську.

Олександр розповів, що на зльоті хлопці успішно виступили в туристичній естафеті, вразили всіх швидкістю і вправністю на пожежній естафеті, а конкурс з екстремальної медицини – їх коник – завершив тріумф українських юних рятувальників. В результаті, вони обійшли команди з Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Росії, Білорусі, Сербії, США та Південної Кореї.

– Рух «Школа безпеки» – це стратегічний партнер нашого соціального проекту з пропаганди правил безпечної поведінки серед дітей та молоді, і ми від усієї душі вітаємо киян з гідною перемогою, – сказав співзасновник ГК «ФОКСТРОТ» Геннадій Виходцев. – Їх лідерство на зльоті прикрашає весь рух юних рятувальників України і зміцнює наш спільний проект, знижуючи безграмотність молоді в профілактиці травматизму і збільшуючи кількість здорових дітей в нашому суспільстві.

Високо висловлюється про команді-переможниці зльоту в Білорусі лідер ВДД «Школа безпеки» Алла Негрієнко:

– Результат є там, де є система роботи, відповідна підготовка учасників, їх бажання, прагнення продемонструвати високий рівень підготовки, і, звичайно, підтримка дорослих. Дуже велику допомогу у підготовці, спорядженні та участі команди в зльоті зробило Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві. І спасибі за постійну підтримку нашому партнеру з 2008 року – «Фокстроту».

На святі в Білорусі побував і ще один партнер бізнесу із соціального проекта «Школа безпеки». Добровільне пожежне товариство України представляв викладач Навчального комбінату ДПОУ Вадим Таратухін з Києва. Разом із зразками профілактичної літератури, за якою навчаються українські малюки правилам пожежної безпеки, він привіз до Мінська і диски з мультсеріалом «Фокс і Трот поспішають на допомогу», і плакати за мотивами 4 серії мультфільму «При пожежі дій правильно!». Навчальна агітація була створена за підтримки торгової мережі «Фокстрот. Техніка для дому» в рамках соціального проекту бізнесу «Школа безпеки» під девізом «Комфортно там, де безпечно!».

– Це були єдині мультфільми на виставці, організованій представниками добровільного пожежного товариства Білорусі, так що можна вважати, що ваше спільне з рятувальниками ДСНС України ноу-хау набуло статусу міжнародного, – з посмішкою вимовив Вадим Анатолійович. – А якщо серйозно, то в 2013 році я провів близько 100 занять з малюками Києва та області, і можу зазначити, що мультфільми «Фокстроту» подобаються і дітям, і дорослим. Ну а підтримка старшокласників з ВДД «Школи безпеки» – правильна інвестиція в майбутнє і гідна наслідування позиція соціально-відповідального бізнесу.

– Проект «Школа безпеки» покликаний зробити життя людей комфортнішим і радіснішим, – зазначив В'ячеслав Поврозник, виконавчий директор торгової мережі «Фокстрот. Техніка для дому». – І дуже добре, що він виходить за межі України і посилюється перемогами наших партнерів. Значить, ще більше людей розділять з нами впевненість, що комфортно там, де безпечно.

Довідка. Соціальний проект «Школа безпеки» ініційований ГК «Фокстрот» під девізом «Комфортно там, де безпечно» у 2002 році з метою підтримки державної політики пропаганди ідеї безпеки життя серед шкільної молоді (партнерство у Всеукраїнських змаганнях КВН-ЮІР (юних інспекторів руху), Всеукраїнському конкурсі «Молоде покоління – за безпеку руху», змагань юних рятувальників Всеукраїнського дитячого руху «Школа безпеки» та Всеукраїнського конкурсу творчості «Безпека життя – життя у безпеці»). У 2008-2011 рр.. торгова мережа ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» – лідер українського рітейлу побутової техніки та електроніки* – вперше на ринку БТіЕ створила навчальний мультсеріал «Фокс і Трот поспішають на допомогу». Кожна серія навчального мультсеріалу розповідає про найбільш поширені життєві ситуації: користування дітей електроприладами, відпочинок і дитячі ігри на природі та біля водойм, поведінку в громадських місцях (супермаркет) та дії при виникненні пожежі. Сьогодні 1 000 плазмових телевізорів кожну годину демонструють мультфільми в 228 супермаркетах «Фокстрот. Техніка для дому» по всій Україні. У 2012 році мультфільм «Фокс і Трот поспішають на допомогу!» схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичною комісією з основ здоров'я Науково-методичної ради МОН молодь спорту (протокол №3 від 11.10.2012). У Києві та регіонах (Львів, Луцьк, Донецьк, Запоріжжя і область, Чернівці, Житомир, Миколаїв, Донецьк) спільно з фахівцями ДСНС були проведені дитячі свята – «Уроки безпеки». У березні 2013 року проект було названо самим впізнаним серед споживачів у ритейлі (за результатами опитування InMind), а в квітня 2013 року став переможцем 7-го Національного фестивалю соціальної реклами у своїй номінації.

*за даними GFK, 2012