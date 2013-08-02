Кіностудія Fox зніме три сіквели фільму «Аватар»

Кіностудія Fox заявила, що зніме три серії продовження фільму "Аватар", оскільки режисер стрічки Джеймс Кемерон вирішив, що двох серій "буде недостатньо".

Як передає ВВС, усі три серії продовження почнуть знімати одночасно у 2014 році. Очікується, що прем'єри відбудуться у 2016, 2017 та 2018 роках.

Фільм "Аватар", який вийшов у 2009 році, став найкасовішим фільмом в історії світового кіно.

Стрічка розповідає історію колишнього піхотинця Джейка Саллі, прикутого до інвалідного візка, який опиняється на планеті Пандора, щоб взяти участь у програмі "Аватар".

"Під час створення нового фільму я усвідомив, що світ Аватара, сюжет та персонажі стали багатшими, ніж я очікував", - сказав Кемерон.

За словами режисера, він усвідомив, що двох фільмів буде недостатньо, аби охопити усе, що він хотів показати.

Для роботи над сценаріями трьох нових частин "Аватара" Кемерон запросив чотирьох сценаристів: Джоша Фрідмана, який написав "Війну світів", Ріка Джаффу та Аманду Сілвер, які написали сценарій до фільму "Повстання планети мавп", а також Шейна Салерно, який є автором сценарію до фільму "Армагеддон".

У 2010 році Кемерон заявив, що "Аватар" продовжать у двох серіях. Ці серії мали стати окремими історіями, які доповнюватимуть велику історію.

Минулого року актриса Сігурні Вівер, яка зіграла в "Аватарі", сказала, що вона з'явиться у продовженні фільму, незважаючи на те, що її персонаж помирає у першій частині.