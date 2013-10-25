Забужко назвала психозом "те, що відбувається в російських медіа стосовно України"

"Те ж, що відбувається в російських медіа в стосунку до України і всього українського сьогодні, інакше як масовим психозом не назвеш", - заявила Оксана Забужко в інтерв’ю Українській Правді, коментуючи ситуацію з російським перекладом "Музею покинутих секретів".

"Мені дуже шкода мого російського видавця, який цю книжку любовно, ентузіастично готував до друку, який дуже пишався, що він запопав такий крутий роман і відбив його в іншого видавця - виграв тендер...", - сказала письменниця.

"Коли ж у 2013 році цей роман нарешті виходить, найкраще, що міг зробити видавець, щоби не втратити свого бізнесу, - особливо ним не розмахувати, а затихаритися і сховати книжку від ока преси. Олена Марінічева написала у своєму блозі, що люди запитували про "Музей…" у московських книгарнях, і їм цю книжку діставали десь із задніх полиць. Навіть на сайті видавництва її немає", - розповіла Забужко.