Страйкуючі сценаристи назвали номінантів на свої нагороди

Гільдія сценаристів США, яка страйкує з початку листопада минулого року, оголосила в четвер список претендентів на свої нагороди за 2007 рік.

Фаворитом у номінації "кращий оригінальний сценарій" вважається автор сценарію фільму "Джуно" ("Juno") Діабло Коді (Diablo Cody). На премію у цій категорії також претендують Джад Апатоу (Judd Apatow) за фільм "Трошки вагітна" ("Knocked Up"), Тамара Дженкінс (Tamara Jenkins) за фільм "Дикі" ("The Savages"), Ненсі Олівер (Nancy Oliver) за картину "Ларс і справжня дівчина" ("Lars and the Real Girl") і Тоні Гілроу (Tony Gilroy) за фільм "Майкл Клейтон" ("Michael Clayton").

У номінації "кращий адаптований сценарій" фаворитами називаються брати Ітан і Джоел Коени – автори сценарію і режисери фільму "Людям похилого віку тут не місце" ("No Country for Old Men"). Крім того, у категорії номіновано Пола Томаса Андерсона (Paul Thomas Anderson) за фільм "Нафта" ("There Will Be Blood"), Рональда Харвуда (Ronald Harwood) за фільм "Скафандр і метелик" ("The Diving Bell and the Butterfly"), Шона Пенна (Sean Penn) за фільм "До дикої природи" ("Into the Wild") і Джеймса Вандербільта (James Vanderbilt) за картину "Зодіак" ("Zodiac").

Тим часом представники Гільдії оголосили, що церемонія вручення премій, яка запланована на 9 лютого, відміняється до закінчення страйку сценаристів.

Нагадаємо, що сценаристи вимагають від голлівудських продюссерів збільшення відрахувань від продажу телесеріалів і фільмів на DVD-дисках і через Інтернет. Через страйк, який загрожує американській індустрії розваг мільярдними збитками, вже припинено виробництво багатьох популярних серіалів і програм, а також відміно церемонії вручення "Золотих глобусів".

