Польська прокуратура звинуватила одразу двох українців у причетності до підпалу торгового центру у Варшаві. За словами слідчих, громадяни України співпрацювали з паліями, які діяли в інтересах російських спецслужб, пише RMF FM.
Зазначається, що інцидент стався 12 травня 2024 року. За даними слідства, один із підозрюваних, українець Данило Б., отримав завдання з РФ, яке полягало у зйомці пожежі на камеру, а також робіт із її гасіння.
У виданні поділилися, що зараз Данило Б. перебуває під арештом у Литві. Його підозрюють в участі в діяльності іноземної розвідки проти Польщі та в скоєнні акту саботажу терористичного характеру.
Польські слідчі заявили, що другий підозрюваний з України, Олександр В., міг бути замовником зйомок. Вони з'ясували, що порушник уже перебуває на території РФ. Польські правоохоронці вже видали ордер на його арешт, а також подали клопотання про видачу європейського ордера.
За даними слідства, обидва підозрюваних входили до організованого угруповання, яке планувало підпали великих об'єктів у країнах Євросоюзу. Метою цих злочинів було залякування людей, вважають слідчі.
У Польщі сталося одразу дві ДТП
Раніше в Польщі в ніч на 29 квітня поблизу села Давіди Мазовецького воєводства сталися дві дорожньо-транспортні пригоди на швидкісній дорозі S2. Українські дипломати вживають необхідних заходів з метою з'ясування кількості громадян України, які могли постраждати.
За даними МЗС, унаслідок обох інцидентів 15 осіб дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Серед них 12 пасажирів автобуса та двоє пожежників.