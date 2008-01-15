Україна та Ізраїль домовилися про статус фресок Бруно Шульца

Влада України та керівництво ізраїльського меморіального комплексу "Яд-Вашем" погоджували проект договору, який визначить статус фресок польського художника Бруно Шульца, повідомляє.

Нагадаємо, що ці малюнки при неясних обставинах були вивезені з України в 2001 році і з тих пір є предметом конфлікту.

Переговори, у ході яких був узгоджений проект, пройшли в Єрусалимі. Україну представляли, зокрема, голова Держслужби з переміщення культурних цінностей Владислав Корнієнко і директор музею "Дрогобиччина" Зиновій Бервецький.

Відповідно до договору, Україна дає дозвіл ізраїльській стороні використовувати фрески протягом двадцяти років. Натомість "Яд-Вашем" погоджується визнати твори Шульца власністю України і частиною її національно-культурної спадщини. За інформацією українського посольства в Ізраїлі, документ, як очікується, буде підписаний найближчим часом на рівні керівників профільних міністерств.

Письменник і художник Бруно Шульц народився і жив у місті Дрогобич, що знаходилося на території Австро-Угорщини (нині він знаходиться на території західної України). Його фрески на казкові сюжети, що вважалися втраченими, були виявлені в 2001 році в квартирі сім`ї Калюжних у Дрогобичі.

Незабаром після цього, нагадує портал, співробітники комплексу "Яд-Вашем" вивезли частину малюнків до Ізраїлю. У музеї стверджують, що одержали ці фрески в подарунок. Довгий час "Яд-Вашем" відмовлявся навіть визнавати, що веде з українською стороною переговори про статус цих робіт.

*** Бруно Шульц, польський письменник єврейського походження, народився 12 липня 1892 року в Дрогобичі. Він вчився живопису у Відні, а як прозаїк дебютував у 1934 році. Одним з найбільш відомих його творів є "Лавка з корицею", а в 1938 році Шульц одержав "Золотий лавр" польської Академії літератури за повість "Санаторій під клепсидрою". Працював вчителем малювання і праці в Дрогобицькій гімназії. У 1942-му був убитий під час єврейського погрому.

Lenta.ru