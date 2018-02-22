"Гіперлуп" із кавунами прибув до Києва": як соцмережі відреагували на "запуск" Hyperloop в Україні

17:28, 22 лютого 2018
Курйози
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Користувачі соцмереж не дуже вірять у появу Hyperloop в Україні / facebook.com/anton.ohaiogodzaimas

"Ми створюємо компанію, яка буде займатися розробкою технології", - заявив міністр інфраструктури. Омелян повідомив, що компанія буде називатися Hype.ua.

Та з'ясувалося, що адреса hype.ua вже зайнята. Якщо зайти на зазначений вище сайт, то можна побачити, що на ньому продають одяг та аксесуари відомих брендів, серед яких, наприклад, Supreme та Tommy Hildfiger.

Соцмережі вже вибухнули жартами щодо "появи" Hyperloop в Україні: користувачі нагадують і про ремонт доріг, і про метро на Троєщину. Для вас ми зібрали жарти та фотожаби. Для перегляду гортайте галерею:

Довідка УНІАН. Hyperloop - це розроблена Ілоном Маском транспортна система, що складається зі сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.

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