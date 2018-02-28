Коли зачіска важливіша: Трамп змусив дружину і сина мокнути під дощем (відео)

Трамп забрав собі парасольку, залишивши дружину і сина мокнути під дощем.

На Дональда Трампа в мережі обрушився шквал критики через відео, на якому він, забравши собі парасольку, залишив дружину і сина мокнути під дощем.

Відео опублікував телеканал MSNBC.

Читайте такожТрамп про свою зачіску: Я намагаюся приховати цю лисину, як тільки можу (відео)

Інцидент стався в аеропорту Палм-Біч у Флориді, куди Трамп з сім'єю прилетіли на вихідні. На кадрах видно, як глава США піднімається трапом літака, ховаючись під парасолькою від дощу і сильного вітру. За ним без парасольки йде його 11-річний син Бэрронт і дружина Меланія.

Після публікації відео, користувачі соцмереж розкритикували Трампа, звинувативши його в "неджентльменском поведінці". Британський актор Колін Макфарлэйн, коментуючи подію, зазначив, що для Трампа зачіска важливіше, ніж здоров'я дружини і сина. «Його зачіска явно важливіше. Лицарський вчинок», - пожартував він.

Як повідомляв УНІАН, раніше вітер в аеропорту зіпсувала зачіску президенту США Дональду Трампу, оголивши лисину.