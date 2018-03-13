Одного "поборов" автомат з цукерками, а іншого відвідувачі зачинили в магазині: топ-3 грабіжників-невдах 2018 року (відео)
16:08, 13 березня 2018Курйози
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У Мережі висміюють відео з грабіжниками-невдахами.
Топ-3 грабіжників-невдах 2018 року
Однин із грабіжників намагався у Каліфорнійському притулку для тварин поцупити автомат з цукерками. Проте завдання виявилося не з легких. Однак після довгої боротьби, грабіжник все ж таки зумів викрасти автомат.
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У Китаї зняли на відео самого невдачливого грабіжника в світі. Справа зірвалося найнесподіванішим чином. Зловмисникові довелося приводити одного до тями на сусідній автопарковці.
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