Одного "поборов" автомат з цукерками, а іншого відвідувачі зачинили в магазині: топ-3 грабіжників-невдах 2018 року (відео)

16:08, 13 березня 2018
Курйози
1867 0

Однин із грабіжників намагався у Каліфорнійському притулку для тварин поцупити автомат з цукерками. Проте завдання виявилося не з легких. Однак після довгої боротьби, грабіжник все ж таки зумів викрасти автомат.

Читайте такожУ Парижі топ-менеджер Facebook не помітив, як грабіжники винесли з його спальні коштовності на €80 тисяч

У Китаї зняли на відео самого невдачливого грабіжника в світі. Справа зірвалося найнесподіванішим чином. Зловмисникові довелося приводити одного до тями на сусідній автопарковці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #грабіжники