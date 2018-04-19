Впіймай мене, якщо зможеш: у британському містечку поліцейські разом з перехожими ловили злочинця на велосипеді (відео)
17:19, 19 квітня 2018Курйози
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Порушника затримали пішоходи і тримали до приїзду патруля.
Впіймай мене, якщо зможеш: у британському містечку поліцейські разом з перехожими ловили злочинця на велосипеді
Ця ситуація реальна, і сталася вона у містечку Кардіфф, що у Великій Британії. Але це більше схоже на кадр із блокбастера. Злочинець тікав від поліції на велосипеді, його намагався зупинити перехожий, який просто стояв на тротуарі.
Потім до порушника підбіг правоохоронець, але той швидко чкурнув. Зупинити втікача спробували ще кілька людей.
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Вони тримали його, аж поки не прибув автомобіль поліції. Лише тоді пішоходи передали зловмисника патрульним.
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