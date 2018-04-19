Впіймай мене, якщо зможеш: у британському містечку поліцейські разом з перехожими ловили злочинця на велосипеді (відео)

17:19, 19 квітня 2018
Курйози
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Потім до порушника підбіг правоохоронець, але той швидко чкурнув. Зупинити втікача спробували ще кілька людей.

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Вони тримали його, аж поки не прибув автомобіль поліції. Лише тоді пішоходи передали зловмисника патрульним.

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Теги: #поліція#злочинець#втеча#велосипед#Велика Британія