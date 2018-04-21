Черговий конфуз Кличка: мер Києва обмовився при передачі кубка ЛЧ (відео)

Під час церемонії на Хрещатику були присутні президент ФФУ Андрій Павелко, мер Києва Віталій Кличко, а також посли фіналу Андрій Шевченко і Ія Андрущак.

Мер Києва Віталій Кличко обмовився під час подання Кубка Ліги чемпіонів у столиці помилково назвавши його "Кубком УЄФА".

Як відомо, 21 квітня в Києві перед будівлею міської адміністрації відбулася церемонія передачі кубків Ліги чемпіонів УЄФА меру міста Віталію Кличку, пише 24 канал.

Вітаючи киян з приїздом кубка, столичний мер допустив помилку в своїй промові. За його словами вийшло, що в Київ приїхав не трофей Ліги чемпіонів, а Кубок УЄФА.

Зазначимо, Кубок УЄФА вручався європейським командам до 2009 року, які здобули перемогу в однойменному турнірі. Після того, як турнір був перейменований в Лігу Європи, назва трофею теж змінилася.

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Під час церемонії на Хрещатику були присутні президент ФФУ Андрій Павелко, мер Києва Віталій Кличко, а також посли фіналу Андрій Шевченко і Ія Андрущак.

У Києві фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться вперше. Станеться це 26 травня на НСК "Олімпійський".

Дивіться відео конфузу Віталія Кличка під час передачі кубків Ліги чемпіонів: