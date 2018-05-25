Коли день не задався: кролик утік від кота, але тут же потрапив до пазурів сови (відео)

Американський кіт зловив кролика, однак не вберіг здобич - в результаті вона дісталася сові.

У штаті Вашингтон маленькому, але дуже хитрому кролику вдалося втекти від кота, але він тут же потрапив до пазурів сови.

Відео інциденту опубліковано на YouTube-каналі ViralHog.

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Ролик був знятий в містечку Браш Прейрі, що в штаті Вашингтон. Автор відео розповів, що сидів на задньому ґанку, коли до нього підійшов кіт із кроликом у зубах. Тоді він вирішив зняти його на відео, щоб подивитися, "що ж буде відбуватися далі".

Щойно кіт відпустив здобич і відійшов у сторону, кролик, який прикидався мертвим, різко скочив і жваво поскакав по галявині.

Кіт побіг за пухнастим утікачем, однак сова, котра раптово спустилася з неба випередила чотирилапого хижака й схопила бідного кролика.

"Коту залишалося лише спостерігати, як відлітає його обід", - зазначив автор відео.

Як склалася подальша доля кролика невідомо. "Навряд чи сова буде гратися з ним, як це робив кіт", - зазначають коментатори під відео і жартують, що сова "могла забрати його у більш безпечне місце", наприклад - "до себе в шлунок".

Відео: ViralHog