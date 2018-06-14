Дональду Трампу - 72: найкурйозніші ситуації, які траплялися з американським президентом (відео)

Сьогодні президенту США виповнюється 72 роки.

Ексцентричний Дональд Трамп неодноразово потрапляв у курйозні ситуації. Фірмові рукостискання, скуйовджене волосся, симпатія до президента Франції Емануеля Макрона. Пропонуємо згадати найкумедніші моменти з життя іменинника.

Зокрема, лідер США вирізняється своєю манерою довго та інтенсивно потискати руку своєму співрозмовнику. При цьому Трамп ще й полюбляє притягнути людину до себе.

Також відомими на весь світ стали подружні взаємини на публіці Дональда Трампа та першої леді Меланії. Часто-густо дружина американського президента відштовхувала його, коли він намагався взяти її за руку або демонстративно відмахувалася від неї чи просто не дозволяла чоловікові тримати її за руку.

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А от з приводу своєї знаменитої зачіски Дональд Трамп не комплексує. Одного разу він навіть дозволив ведучому відомого американського шоу "The tonight show" Джиммі Феллону скуйовдити волосся просто в ефірі програми. Крім того, у мережі стало популярним відео, як президент США підіймається по трапу на літак, а вітер куйовдить його пишну шевелюру.

Ну і з останнього - під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до США Дональд Трамп дуже тепло його зустрічав. ЗМІ зафіксували численні обійми та поцілунки лідерів двох країн. Також американський президент буквально здував пилинки з французького колеги та зізнався, що Макрон йому дуже подобається. Про незвичайну дружбу Трампа та Макрона створено безліч фотожаб та вірусних відео.

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